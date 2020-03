Commovente il gesto mostrato dai vicini di casa di Tyla Porter, giovane infermiera dell'Inghilterra che da giorni assiste i malati di coronavirus.

Commovente il gesto di sostegno mostrato dai vicini di casa di Tyla Porter, giovane infermiera dell’Inghilterra che da giorni assiste come infermiera i malati di coronavirus. Ora il video è virale sui social.



Coronavirus Inghilterra: infermiera applaudita dai vicini

Commossa ed emozionata. Non può esser altrimenti Tyla Porter, 22enne infermiera di Basingstoke (sud Inghilterra) che da giorni combatte in prima linea assitendo come paramedica i malati di coronavirus.

Soprattutto sorpesa però, perché di certo non si aspettava che i suoi vicini di casa decidessero all’unisono di uscire di casa e applaudirla. Già perché in in video ripreso proprio dalla madre di Tyla, si vedono i vicini di casa incoraggiarla, ringraziandola per il lavoro immenso che sta svolgendo, applaudendola come una star.

Carica prima del lavoro

“Si sono tutti riuniti per salutarla e darle la carica per questo difficile turno di notte.

C’erano anche dei cioccolati e una torta fatta in casa per addolcire la sua giornata”, così ha dichiarato in seguito la madre della ragazza, che non ha potuto trattenere le lacrime vedendo tutti riuniti intorno a lei.

Gli applausi arrivano fino dal fondo della strada, caricando ancor più la ragazza. Il tutto è stato filmato e trasmesso suii social. Inutile dire che su Facebook il video è diventato virale: è stato condiviso da 65 mila persone e visto per 1,6 milioni di volte. «Sono molto orgoglioso di mia figlia – ha detto Phil – e apprezzo moltissimo il sostegno dei miei vicini che con questo applauso hanno ringraziato tutto il nostro sistema sanitario»