Nonostante l'emergenza coronavirus Israele bombarda con missili aria-terra delle postazioni militari di Hamas nel nord della Striscia di Gaza.

L’emergenza sanitaria non ferma la guerra, Israele bombarda Gaza. Secondo le fonti di sicurezza palestinesi l’esercito israeliano ha bombardato con missili aria-terra postazioni militari di Hamas nella Striscia di Gaza.

Israele bombarda Gaza

Nonostante il coronavirus, l’esercito israeliano ha bombardato alcune postazioni militari di Hamas nel nord della Striscia di Gaza dopo che Israele aveva subito un attacco missilistico. Negli scorsi giorni Gaza aveva lanciato l’allarme per l’insufficiente numero di respiratori presenti, 45 rispetto ai 150 minimi necessari oltre ad avere soltanto 70 posti letto in terapia intensiva.

Il ministro della sanità Rami al-Abadlah ha commentato: “Anche senza la pandemia il ministero della sanità non è in grado di fornire alla gente i servizi necessari. Sarebbe catastrofico se questa pandemia si diffondesse, abbiamo iniziato a trasferire alcune apparecchiature mediche verso i nuovi ospedali che si occuperanno dei pazienti ricoverati per il Covid-19”





La situazione è molto critica all’interno della zona.

I continui attacchi tra le due parti non fanno altro che impoverire o uccidere i civili presenti. Adnan Abu Hasnan dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha sottolineato che: “Gaza ha bisogno di tutto, ma specialmente abbiamo bisogno di rifornimenti medici, abbiamo bisogno soprattutto di strumenti tecnologico-diagnostici, strumenti per affrontare la situazione per individuare le persone che hanno realmente contratto il virus”.