Ha 14 anni la vittima europea più giovane morta a causa del coronavirus: Vitor era un ragazzino del Portogallo.

Amante dello sport e con un fisico forte, senza alcuna patologia precedente. Vitor, un ragazzino di 14 anni ha contratto il coronavirus ed è morto in Portogallo nella mattinata di domenica 29 marzo. Un giovane che soffriva di psoriasi, un disturbo della pelle che talvolta intacca anche il sistema immunitario. Questo piccolo dettaglio potrebbe aver fatto la differenza. Si tratta, al momento, della vittima più giovane registrata in Europa, In tutto il mondo, invece, il più giovane è un bimbo di nemmeno un anno morto in Illinois.

Coronavirus Portogallo, muore 14 anni

Vitor Godinho un ragazzino di 14 anni nato in Portogallo, è l vittima di coronavirus più giovane registrata ad oggi in Europa. Un giovane amante dello sport che non aveva alcuna patologia pregressa se non la psoriasi. Risultato positivo al tampone, negli ultimi giorni le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate ed è stato costretto al ricovero presso un ospedale di Porto, dove è morto nella mattinata di domenica 29 marzo.

All’arrivo presso l’ospedale Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira di Lisbona nella notte fra venerdì e sabato, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nonostante le tempestive cure, la situazione è precipitata.

La famiglia del ragazzino viveva a Ovar, municipio di circa 50mila abitanti nel distretto di Aveiro, divenuta uno dei focolai della malattia in Portogallo. Il giovane, che giocava in una squadra di calcio a 5, ha ricevuto moltissimi messaggi di cordoglio. Il suo team, in particolare, scrive: “Questa volta non sei riuscito a schivare questo avversario come hai fatto tante volte! Siamo a pezzi e senza parole! Riposa in pace campione!”.