Il miliardiario David Geffen trascorre la quarantena da coronavirus sul suo yacht, ma sui social gli utenti lo attaccano.

Ognuno vive l’emergenza coronavirus dove e come meglio può. C’è chi sta in quarantena in un appartamento, chi in una villa grande e spaziosa e chi su uno yacht dal valore stimato di 570 milioni di dollari: è cosi per David Geffen, 75 anni, fondatore di Asylum Records, Geffen Records, DGC e anche della casa cinematografica DreamWorks, alla posizione numero 187 nella classifica Forbes Billionaires 2019 e con un patrimonio personale che sarebbe pari a 7,7 miliardi di dollari. Geffen è considerato uno dei più importanti filantropi degli Stati Uniti, attivo soprattutto per il sostegno delle arti, di cui è grande collezionista.

La quarantena sullo yacht di David Geffen

Il miliardario ha deciso, come detto, di affrontare la quarantena da coronavirus sul suo yacht chiamato Rising Sun a largo delle Grenadine, 600 isole paradisiache nei Caraibi.

Proprio da li, forse per dare ai suoi follower su Instagram la possibilità di vedere un bel tramonto sul mare, ha postato una foto della sua imbarcazione con a corredo un messaggio di vicinanza a tutte le persone che in queste ore stanno affrontando l’emergenza sanitaria.

“Tramonto ieri sera … isolato nelle Grenadine per evitare il virus. Spero che tutti stiano al sicuro”, queste le parole di solidarietà di Geffen che però non sono state apprezzate dai suoi fan che hanno iniziato ad insultarlo per la poca sensibilità visto che, di certo, la quarantena di molti di loro è profondamente diversa e soprattuto molto lontana dai Caraibi.





I tantissimi insulti ricevuti, alcun dei quali davvero pesanti e ingiustificati, hanno spinto David Geffen a chiudere il proprio account Instagram.