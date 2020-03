Un'anziana di 80 anni ha violato la quarantena da coronavirus in Spagna per consegnare della droga alla nipote. La donna è stata denunciata.

Curiosa vicenda quella accaduta nella Spagna flagellata dal coronavirus, dove un’anziana donna di 80 anni sorpresa mentre violava la quarantena si è giustificata con gli agenti affermando di dover consegnare della droga alla nipote. Il bizzarro episodio è avvenuto in Navarra, nel piccolo comune di Villafranca, e come racconta il quotidiano El Mundo la donna avrebbe reagito al sequestro degli stupefacenti aggredendo le forze dell’ordine e venendo per questo denunciata.



Coronavirus, anziana viola quarantena

Stando a quanto riportato dalla stampa iberica, l’80enne era stata fermata dalla polizia poiché fuori casa senza un’apparente motivazione. Al momento dei controlli, la donna si è quindi giustificata dichiarando: “Sto portando lo speed a mia nipote”, suscitando la sconcertata reazione degli agenti che non hanno pensato due volte a denunciarla per possesso di stupefacenti e violazione delle misure di quarantena.

Ma la vicenda non è finita qui, perché una volta scattati i controlli ha donna avrebbe iniziato a inveire contro gli agenti, sollevandosi la gonna ed esclamando: “Provate a controllare anche qui!”.

A quel punto i militari non hanno potuto fare altro che far scattare una terza denuncia per atti osceni in luogo pubblico.





La pandemia in Spagna

Questa insolita vicenda non è però l’unico caso di violazione della quarantena in Spagna, dove nelle ultime settimane sono state sporte 180mila denunce ed eseguiti 1.534 arresti nei confronti di cittadini sorpresi a infrangere le misure di lockdown emanate dal governo di Madrid. Al momento la Spagna è uno dei paesi europei che sta pagando il tributo più altro nell’emergenza coronavirus, con 94.417 contagiati e 8.189 decessi in tutto lo stato.