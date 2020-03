Coronavirus, amore a distanza: la vicina di casa ha rubato il cuore

L'amore trionfa anche ai tempi del Coronavirus: così un giovane fotografo di New York si è innamorato della vicina vedendola ballare.

Nei giorni di isolamento forzato, in cui ciascuno è invitato a non uscire di casa e rispettare le misure adottate dal governo, percepiamo con più chiarezza e con un sentimento ancor più profondo l’attaccamento verso le persone a noi care, di cui ora si sente la mancanza. I piccoli gesti acquistano un’importanza unica. La gentilezza si rivela la chiave per riscoprire un pizzico di serenità in mezzo a giorni tanto grigi. L’altruismo, una sincera solidarietà e un’incondizionata generosità fanno la differenza. In maniera più nitida scopriamo l’inestimabile valore del tempo e assaporiamo l’amore profondo per i nostri affetti. Cogliamo l’imperfezione e l’impotenza dell’essere umano, la sua caducità e i suoi limiti. Finalmente lontani dalla frenetica routine, valorizziamo ciò che conta davvero.

Ci incantiamo di fronte ai gesti più speciali e ai sentimenti più veri. Soffriamo davanti alla tristezza di chi sta male. Scopriamo, forse per la prima volta, la bellezza della “vita normale” che a lungo abbiamo criticato. L’amore dà conforto e rasserena, dona sicurezza e felicità, anche in momenti bui. L’emergenza sanitaria ha costretto molte coppie a restare temporaneamente divise. Ma l’amore a distanza esiste e resiste, anche ai tempi del Coronavirus: lo sa bene un fotografo di New York che si è innamorato della vicina di casa.

Il giovane, infatti, non ha potuto fare a meno di ammirare la bellezza e il fascino della sua vicina, incantandosi mentre lei ballava sul tetto.



Coronavirus, il giovane innamorato della vicina

Si è accorto della sua vicina di casa solo nella calma offerta dai giorni di quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus.

Per Jeremy Cohen, giovane fotografo di New York, è stato un colpo di fulmine. Infatti, vedendo la vicina di casa ballare sul tetto, ne è rimasto subito attratto.

In un giorno di isolamento, Jeremy si stava godendo un po’ di aria sul balcone, quando ha notato la sua vicina con le cuffie nelle orecchie che ballava sul tetto del palazzo. Colpito dal suo fascino, ha deciso di immortalarla in un video che ha poi postato sulla sua pagina Instagram. Da quel momento hanno iniziato a conoscersi e Jeremy, un romantico all’avanguardia, l’ha sorpresa chiedendole il numero in modo originale e ingegnoso, cioè servendosi di un drone.





I due quindi hanno iniziato a scriversi su WhatsApp, poi hanno deciso di andare a cena insieme.

Viste le restrizioni, ognuno è rimasto sul proprio balcone con un tavolo apparecchiato come una comune cena romantica. Si spera che la situazione possa migliorare quanto prima, così che i due possano presto incontrarsi.