Una 12enne è morta in Belgio per coronavirus: un'altra vittima giovanissima dopo quelle registrate in Portogallo e Francia.

In Belgio un bambina 12enne è morta a causa del coronavirus: è lei la più giovane vittima del Covid-19 in tutta Europa. Una notizie che ha sconvolto l’opinione pubblica nazionale, e non solo, annunciata dalle autorità sanitarie belga nella consueta conferenza stampa del virologo Emmanuel André. “È un evento molto raro ma che ci ha sconvolti”, ha detto il medico prima di aggiornare il numero delle vittime del suo paese delle ultime 24 ore, salito di 98 unità per un totale di 705 decessi.

Coronavirus, morta una 12enne in Belgio

La bambina belga è l’ultima vittima giovanissima che va purtroppo ad aggiornare il bollettino delle poche, ma pur sempre esistenti, morti per coronavirus tra i ragazzi e i bambini. È la più giovane in tutto il vecchio continente.

Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sulla giovane vittima, ma stando a quanto sostenuto da un altro virologo, Steven Van Gucht, le sue condizioni sarebbero peggiorate improvvisamente dopo tre giorni di febbre.

La paura in Belgio è che si tratti solo dell’inizio di questo lungo percorso di battaglia e che il picco dei contagi sia ancora molto lontano.





I precedenti

Fino a ieri il triste primato in Europa era di un giovane portoghese, Vitor Godinho, un adolescente di 14 anni la cui morte desta preoccupazione dato che il ragazzo non aveva patologie pregresse e seguiva uno stile di vita salutare e sportivo. Anche la Francia piange le sue vittime più giovani, qualche giorno fa era venuta infatti a mancare un ragazza di soli 16 anni.