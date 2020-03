Nella giornata del 30 marzo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’invio di 100 milioni di dollari di aiuti all’Italia nel contesto dell’emergenza coronavirus. Gli aiuti consisteranno in attrezzature mediche e materiale ospedaliero che verrà spedito nel nostro Paese, ma anche altre nazioni riceveranno supporto simile dagli Stati Uniti. Nel suo intervento, Trump ha inoltre affermato di aver già sentito telefonicamente il premier Giuseppe Conte, il quale si è mostrato molto felice dell’offerta.



