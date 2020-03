Nel Karnataka (India) i cittadini devono dimostrare al governo di rispettare le norme anti coronavirus inviando un selfie ogni ora.

Per controllare che tutti stiano a casa e non violino le norme anti coronavirus, le autorità governative di uno stato dell’India hanno chiesto ai cittadini di inviare loro un selfie ogni ora. Chi non rispetta le regole e non manda le fotografie richieste potrebbe essere trasferito in uno dei centri disposti per la quarantena, noti però per le loro condizioni anti igieniche.





Coronavirus in India: selfie al governo

Tutto funziona tramite un’app che il governo del Karnataka ha fatto scaricare ai cittadini. Ogni ora dalle 7 alle 22 questi ultimi dovranno scattarsi una foto che dimostri che si trovino a casa.

Per evitare che qualcuno violi le norme andando da amici, la piattaforma fornisce anche le coordinate GPS in modo che i funzionari possano verificare che la posizione coincida con quella del proprio domicilio.

In molti hanno pubblicato l’ordinanza sui social network denunciandone la violazione della privacy. Ecco il testo:

Lo stato in questione non è però l’unico ad aver adottato misure straordinarie per controllare il rispetto dei provvedimenti. Il Maharashtra per esempio ha optato per timbrare le mani delle persone con inchiostro indelebile indicando la data di fine della loro quarantena. Da ormai una settimana tutta l’India si trova in lockdown totale e 1,3 miliardi di persone sono impossibilitate a muoversi.





La decisione del Premier ha causato non pochi disagi all’economia già fragile del paese. Come conseguenza moltissime persone, ritrovatesi senza un lavoro, hanno abbandonato la città per tonare in campagna nei loro villaggi di origine.