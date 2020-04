Centinaia di migliaia di cittadini di Henan si trovano in isolamento: la Cina teme che il coornavirus possa tornare.

Torna l’incubo di una seconda ondata di contagi da coronavirus in Cina, luogo da cui l’epidemia è partita e che sembra starne lentamente uscendo: nella provincia di Henan 600 mila persone sono di nuovo costrette all’isolamento.

Coronavirus in Cina: isolamento in Henan

Si tratta di un territorio molto vicino a quello dell’Hubei, focolaio della pandemia che stando ai dati aggiornati alla fine di marzo conta circa una decina di casi. Le autorità locali hanno annunciato che, per paura che i contagi possano tornare a colpire il paese, i cittadini dovranno rispettare la quarantena ed essere sottoposti all’isolamento come lo furono durante il picco.

In base alle normative varate, i residenti della zona devono avere permessi speciali per potere uscire di casa e per andare a lavorare.

In più quando si trovano a doverlo fare dovranno essere sottoposti al controllo della temperatura e a indossare le mascherine.

Una seconda ondata di contagi sembra allarmare anche Hong Kong che ha infatti disposto una nuova stretta vietando per due settimane i club, i locali notturni e le sale di mahjong. Inoltre i centri estetici e di massaggi dovranno seguire precauzioni tra cui l’uso delle mascherine per i clienti e i controlli della temperatura. Le autorità governative avevano già stabilito che a partire dal 28 marzo 2020 luoghi pubblici come cinema e palestre dovessero rimanere chiusi. Questo per evitare assembramenti e non alimentare un’eventuale catena di contagio.