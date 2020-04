Nei portali delle istituzioni in Germania, i sussidi per i lavoratori vengono gestiti in modo ottimale. Il Coronavirus non blocca l'efficienza.

I sussidi anti crisi da Coronavirus, in Germania, arrivano in tempi record sui conti correnti delle persone a casa. Il Governo permette di richiedere 5mila euro per lavoratori autonomi e piccole medie imprese fino a 5 dipendenti, inoltre c’è un Fondo Federale nazionale che aggiunge 9mila euro. Per imprese tra 5 e 10 impiegati, si parla di un bonus da 15mila euro in fondi federali, ma finisce qui.

Sussidi in tempo record in Germania

In poche ore il sito dell’Inps, in Italia, è collassato per l’alto numero di richieste: tutte per il bonus da 600 euro destinato a professionisti, artigiani e commercianti. Nel frattempo, in Germania, i sistemi che raccolgono le domande di sussidio resistono e, anzi, gli accrediti avvengono in tempo record.

A fornirne prova è Michele, italiano a Berlino che fa il montatore video come libero professionista.

Dopo aver prenotato la possibilità di inserire la domanda, sul portale per la richiesta dell’indennità, ha ricevuto via mail aggiornamenti circa la sua posizione in coda telematica. Dopo solo 3 giorni, il via libera per accedere al sito e inserire la domanda per il bonus. Nell’arco di 2 giorni, Michele ha ricevuto i suoi 5mila euro di indennizzo sul conto corrente.

Panico da bonus Coronavirus

Anche sul portale tedesco c’è stato boom di accessi, quasi 60mila in poche ore, per il panico scatenato dal timore di perdere l’opportunità, e non sono mancati disguidi che hanno visto scambi di profili come nel caso Inps. Però, il problema si è risolto nel giro di poco tempo e, anzi, il sistema è stato implementato in modo da smistare il numero di interrogazioni.