Coronavirus Malesia, governo lancia una campagna sessista per donne sposate

In Malesia fa discutere la campagna sessista che invita le donne a truccarsi e a non dare fastidio ai mariti durante la quarantena per coronavirus.

Il ministero per le Donne, la Famiglia e lo Sviluppo delle comunità della Malesia aveva lanciato sui social una campagna sessista per il coronavirus. Infatti, da quando è stata disposta la quarantena per prevenire la diffusione della malattia, le donne sposate sono state invitate a seguire alcune regole. In particolare, dovrebbero truccarsi, restare in casa e non dare fastidio ai loro mariti. Una campagna che, però, ha fatto molto discutere proprio per il suo carattere sessista. Con l’hashtag #WomenPreventCOVID19, il ministero aveva pubblicato una serie di immagini che volevano spingere le donne a rendere questo periodo il meno pesante possibile per i loro compagni.

Coronavirus Malesia, la campagna sessista

Una scelta che ha fatto molto discutere quella del governo della Malesia: con una campagna sessista ai tempi del coronavirus, ha invitato le donne ad alleggerire il peso della quarantena.

Via libera al trucco, ai vestiti eleganti, alla cucina, ma il tutto senza dare fastidio al proprio marito. Quello che il ministero ha pubblicizzato con l’hashtag #WomenPreventCOVID19 è finito nel mirino delle polemiche. Infatti, il post sui social e tutte le immagini diffuse sono state immediatamente rimosse dal web.

Tra i commenti che erano apparsi sotto alla campagna, infatti, spiccava una critica alquanto particolare che faceva emergere uno dei problemi maggiori rilevati nel Paese. Si tratta della violenza sulle donne ai tempi del coronavirus. L’utente in questione scriveva: “Non ci sono suggerimenti su come gestire la violenza domestica?”.