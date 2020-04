La proposta matrimonio ai tempi del coronavirus, davanti alla Tour Eiffel disegnata sul muro.

Aveva organizzato un viaggio a Parigi per chiedere alla sua compagna di sposarlo, ma l’emergenza coronavirus ha fatto saltare i piani di un ragazzo americano che tuttavia non si è dato per vinto e così ha disegnato sul muro la Tour Eiffel e ha potuto fare la sua proposta di matrimonio davvero unica. Luke, questo il nome del giovane innamorato, ha organizzato tutto nei minimi dettagli e così, dopo aver portato Erika, la sua ragazza, davanti al muro dove aveva stilizzato il monumento più famoso di Parigi si è messo in ginocchio davanti a lei con tanto di anello. Una scena da film che forse ha assunto un carattere decisamente più personale rispetto a quella che si sarebbe potuta svolgere a Parigi. Il coronavirus non ha potuto dunque fermare i piani di Luke e il suo amore per Erika che non ha potuto far altro che accettare la proposta del suo fidanzato.

Disegna la Tour Eiffel per la proposta di matrimonio

Queste le parole che Erika ha rilasciato al magazine Bored Panda: “Luke mi ha detto che stava andando a fare una passeggiata nel centro di Fredericksburg con suo fratello.

Ho pensato che fosse un po’ strano visto che non gli piace correre o allenarsi, specialmente un venerdì sera dopo aver lavorato a casa tutta la settimana. Al suo ritorno mi ha chiesto se volevo fare una passeggiata al centro e ho accettato”.





La futura sposa ha descritto la proposta di matrimonio come uno dei momenti più belli di tutta la sua vita, nonostante la pandemia, aggiungendo poi che aveva intuito che il suo fidanzato avrebbe potuto organizzare qualcosa durante il loro viaggio a Parigi, ma la cancellazione del volo aveva spento un po’ il suo entusiasmo. Non quello di Luke a quanto pare.