Dal Perù a Panama spesa a giorni alterni

Nuove iniziative per contenere il diffondersi del Covid-19. In Perù gli uomini potranno andare a fare la spesa il lunedì, mercoledì e venerdì, le donne invece martedì, giovedì e sabato. A Panama lunedì, mercoledì e venerdì escono le donne. Gli altri giorni gli uomini. La domenica si sta tutti a casa.

Il presidente della Repubblica del Perù, secondo quanto riporta il giornale El Comercio, ha definito l’introduzione della circolazione differenziata “una seconda martellata alla curva dei contagi nel Paese“.

Per Martín Vizcarra l’obiettivo è far sì che “ci sia il minor numero possibile di persone in strada”. Il 3 aprile, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità in Perù i casi positivi da coronavirus erano più di 1400 e i decessi circa 55.





Durante un punto stampa, il ministro della Sicurezza di Panama Juan Pino ha dichiarato: “Questa quarantena non è altro che il salvataggio di vite umane. Il modo più semplice per dimezzare il numero di gente in strada è assegnare determinati giorni alle donne e determinati giorni agli uomini”. All’interno del paese, ha riferito il ministro, più di 2.000 persone sono state arrestate solo negli ultimi giorni dell’ultima settimana del mese di marzo.

In alcuni comuni italiani è prevista la spesa in ordine alfabetico.