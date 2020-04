Un uomo ha accoltellato alcuni passanti in strada in Francia: due persone sono morte e almeno cinque sono rimaste ferite.

Un uomo accoltella e uccide due passanti a Romans-sur-Isère, nel sud-est della Francia. La tragedia si è verificata nella mattinata di sabato 4 aprile. Da quanto si apprende dai giornali locali, inoltre, l’uomo avrebbe aggredito diverse persone ma poi sarebbe stato arrestato. Ci sarebbero secondo alcune testate, tra le cinque e le sette persone ferite, di cui una in gravi condizioni. Le informazioni sono ancora in contraddittorio.

L’autore dell’attacco, secondo fonti vicine alle indagini, avrebbe aggredito diverse persone in un’azienda e per strada prima di essere arrestato intorno alle 11. Nella mattinata di sabato 4 aprile, infatti, l’uomo ha accoltellato alcuni passanti a Romans-sur-Isère, nel sud-est della Francia. Panico in strada, nonostante lo scarso affollamento a causa dell’emergenza coronavirus.

Da quanto si apprende il primo bilancio riporterebbe due persone decedute e almeno sette ferite, una delle quali in gravi condizioni.

L’aggressore è stato arrestato: fonti locali segnalano che si tratta di un sudanese richiedente asilo di circa 30 anni. I testimoni di quanto accaduto, infine, avrebbero raccontato che l’assalitore, nel momento della tragedia, avrebbe gridato “Allah Akbar”.

