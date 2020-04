Covid e Corona, sono questi i nomi dati da una coppia del Chhattisgarh, in India, a due gemelli nati nella notte tra il 26 e il 27 marzo,

I due gemelli indiani Covid e Corona

Una coppia del Chhattisgarh, in India, ha deciso di chiamare i propri gemelli, un bambino e una bambina, nati nella notte tra il 26 e il 27 marzo, Covid e Corona in riferimento, appunto, all’emergenza sanitaria in corso. Una notizia resa nota da Sky News che ha citato l’emittente indiana NDTV. A decidere di dare i nomi Covid e Corona ai propri figli sono stati Preeti e Vinay Verma, attualmente residenti nello stato di Chhattisgarh, già genitori di una bimba di due anni.

Un parto che è durato circa 45 minuti dal momento in cui la coppia è arrivata all’Ambedkar Memorial Hospital, con la donna che ha dato alla luce due splendidi gemelli.

In futuro, come rivelato dagli stessi genitori, potrebbero anche decidere di cambiare i nomi dei lori figli, ma al momento sembra loro la scelta giusta.





La stessa Preeti Verma, di 27 anni, mamma dei due gemellini, ha affermato: “Sono stata benedetta dalla nascita di due gemelli nelle prime ore del 27 marzo. Li abbiamo chiamati Covid (il bimbo) e Corona (la bimba) per ora. La nascita è avvenuta dopo aver affrontato diverse difficoltà e quindi io e mio marito volevamo rendere memorabile questo giorno”. Per poi aggiungere: “Quando lo staff dell’ospedale ha iniziato a chiamare i bambini Corona e Covid abbiamo deciso di chiamarli così anche dopo la pandemia”.