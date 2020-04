Una buona notizia dall'Amrica: un bimbo di 6 anni con la fibrosi cistica è guarito dal coronavirus.

Ha vinto ancora Joseph Bostain, un bimbo americano di 6 anni che, affetto da fibrosi cistica, è guarito riuscendo a sconfiggere il coronavirus dopo averlo contratto. “Sono un guerriero e ho battuto Covid-19” ha detto felice in un video pubblicato sul profilo Facebook della madre.

Coronavirus: bimbo con fibrosi cistica guarito

A raccontare le varie fasi della sua malattia è stata proprio lei, che sui propri social ne ha condiviso ogni momento aggiornando costantemente sulle sue condizioni. Il piccolo si era ammalato a metà marzo e il 19 i medici avevano diagnosticato con un tampone la sua positività all’infezione. Avendo febbre e tosse ed essendo immunodepresso, la donna aveva espresso tutta la sua preoccupazione. Tanto più che qualche giorno dopo “Joseph ha passato una serata difficile. Ha tossito tutta la notte senza riuscire a smettere“.

Quarantottore dopo però la bella notizia: la temperatura ha cominciato a scendere e le sue condizioni a migliorare fino a portarlo a guarire del tutto il 1 aprile.

Grandissimi i ringraziamenti fatti dalla madre Sabrina a tutti coloro che gli hanno portato doni e ai compagni di classe che l’hanno supportato durante il periodo di isolamento forzato.





Intanto nello stato del Tennessee, quello in cui risiede il bimbo, continuano ad aumentare i contagi. Il governatore Bill Lee ha infatti emesso un decreto che ordina ai cittadini di stare a casa per cercare di limitare la diffusione del virus. In una sola giornata è arrivato infatti a contare anche 3.067 casi positivi.