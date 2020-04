Boris Johnson è stato trasferito in terapia intensiva dopo che da circa 10 giorni è ricoverato in ospedale per aver contratto il coronavirus

Il Primo Ministro britannico Boris Johnson è stato trasferito in terapia intensiva dopo che da circa 10 giorni è ricoverato in ospedale per aver contratto il coronavirus. La notizia è stata diffusa dalle principali testate inglesi che hanno riportato informazioni diffuse da un dipendente di Downing Street.

Stando a quanto riportato da un portavoce del premier, Johnson sarebbe ricoverato in terapia intensiva dalla giornata del 5 aprile: “Dalla serata di domenica, il primo ministro è stato affidato alle cure dei medici del St Thomas’ Hospital, a Londra, dopo essere stato ricoverato con persistenti sintomi di coronavirus. [] Nel corso del pomeriggio, le condizioni del primo ministro sono peggiorate e, su consiglio del suo team medico, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Il primo ministro ha chiesto al ministro degli Esteri, Dominic Raab, di sostituirlo laddove necessario. Il primo ministro sta ricevendo cure eccellenti e ringrazia lo staff del servizio sanitario nazionale per il duro lavoro e l’impegno”.