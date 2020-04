Coronavirus, in Giappone gli studenti si laureano con Ipad e robot

La laurea ai tempi del coronavirus in Giappone fa il giro del mondo: gli studenti utilizzano Ipad e un robot per ricevere la loro pergamena.

Mentre in italia la scuola si diletta con la didattica a distanza e le università si prodigano nello svolgimento degli esami online, gli studenti del Giappone hanno adottato un modo unico per la cerimonia di laurea. Nessuna proclamazione, nessuna festa e nessuna discussione in presenza fisica di fronte alla commissione. Grazie alla tecnologia, però, è possibile, mantenendo le distanze, partecipare a una cerimonia altrettanto indimenticabile. L’idea, nata dal rettore dell’Uninverstià BBT, sta facendo il giro del mondo: alcuni robot con la faccia dei singoli laureandi sfilano nella sala lauree e ricevono la loro pergamena. Come laurearsi ai tempi del coronavirus.

Coronavirus, la laurea in Giappone

La laurea ai tempi del coronavirus prevede, almeno in Italia, una discussione online (di solito attraverso Skype) e nessuna possibilità di proclamazione: in Giappone, invece, gli studenti (seppur non fisicamente) vengono proclamati e ricevono la loro pergamena.

Un’idea nata dal rettore di un ateneo che, sfruttando le potenzialità della tecnologia, ha messo a punto dei robot con i volti degli studenti. Questi robot dalle sembianze umane vengono proclamati al posto dei singoli studenti e ricevono la pergamena di fronte al rettore.

Non è possibile purtroppo stringersi la mano o festeggiare, ma grazie a questa geniale trovata gli studenti possono godere di un momento altrettanto indimenticabile. Gli Ipad raffigurano i volti degli studenti, che sono in video chiamata con l’università. I robot, invece, permettono ai volti di ricevere la loro pergamena. Una volta terminata l’emergenza, però, occorrerà festeggiare in grande.