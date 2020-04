Jack Dorsey, fondatore di Twitter, ha annunciato di aver donato un miliardo del suo patrimonio per sostenere la lotta al coronavirus. È la cifra più alta mai donata da un privato per sconfiggere la pandemia.

Jack Dorsey, fondatore di Twitter e amministratore delegato, ha donato un miliardi di dollari (pari al 28% del suo patrimonio netto stimato) trasferendo una parte delle sue azioni da Square a StartSmall, ente che finanzia attività per contrastare la pandemia.I fondi sono donati in trasparenza e sono tracciabili, per cui è facile controllare in cosa vengano realmente investiti.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020