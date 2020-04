Ivanka Trump realizza mascherine? Sorgono molti dubbi dopo la foto postata sui social: qualcuno non crede siano fatte da lei.

Ivanka Trump si rimbocca le maniche e realizza mascherine per il coronavirus. La foto postata sui social in cui appare la figlia del presidente degli Stati Uniti d’America alle prese con la realizzazione di sistemi protettivi ha scatenato non poche polemiche. Ma davvero sono mascherine “self-made”?

Coronavirus, Ivanka Trump cuce mascherine?

La figlia di Donald Trump sarebbe alle prese con la realizzazione di mascherine contro il coronavirus. La 38enne della Casa Bianca, mentre papà Donald ha bloccato un carico di mascherine verso la Germania facendo infuriare i vertici, ha condiviso una foto sui social che la ritrae alle prese con ago e filo per realizzare, con comune stoffa, una mascherina. Qualcuno, anzi a dire il vero parecchi, hanno avuto però da ridire. L’ago che sta utilizzando nella foto è adatto per le cuciture a macchina e le rifiniture sugli articoli appaiono proprio realizzati con un macchinario e non da manifattura artigianale.

Thank you for the inspiration @Surgeon_General! Friends, while cloth face coverings are helpful when out in public, there’s no substitute for social distancing! Let’s protect and take care of one another! 💛#TogetherApart https://t.co/yChH69djpi pic.twitter.com/tOtpMmDKRl — Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 8, 2020







L’ispirazione di Ivanka e i commenti degli americani

La 38enne si è fatta ispirare da Jerome Adams, il capo esecutivo degli United States Public Health Service Commissioned Corps che ha realizzato un video su come creare delle mascherine fai da te.

Molti non credono che Ivanka stia cucendo, anzi pensano ad una vera e propria montatura.

I commenti degli utenti non sono tanto carini, anzi qualcuno parte davvero all’attacco “Se erano cucite a macchina, perché finge di averle cucite a mano?” .

Those were machine sewn so why is she pretending she stitched them from hand? — House Arrest Barky/ Future Credit 4 Time Served (@BarkyB1) April 8, 2020

E ancora, tra i commenti più pungenti quello di un altro utente che scrive sempre su Twitter: “In una stanza con un po’ d’acqua e cibo”.