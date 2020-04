Per un giornale tedesco sarebbe la mafia italiana a volere fondi senza controllo per l'emergenza coronavirus

Dalle pagine online del giornale tedesco Die Welt arriva un duro attacco al governo italiano sulla questione Eurobond e la testata si azzarda a dire che la mafia in Italia starebbe aspettando i grandi finanziamenti europei per far fronte all’emergenza coronavirus con grande impeto. Parole dure quelle del quotidiano, storicamente di stampo conservatore, che contribuiscono a creare scetticismo nei confronti dell‘Unione Europa nel nostro paese.

Giornale tedesco: “La mafia aspetta i soldi”

Nell’articolo in questione si legge: “La solidarietà è una importante categoria dell’Europa, ma la sovranità nazionale nei confronti degli elettori è centrale. La solidarietà deve essere generosa, ma senza limiti e controlli?”. La domanda fa evidentemente riferimento alla richiesta degli stati europei del sud, con l’Italia in testa, di non ricorrere al Mes per fronteggiare la crisi economica scaturita dal coronavirus, ma anzi adottare un sistema comune di debito, visto che nessuno dei paesi maggiormente colpiti è colpevole del danno all’economia subito.

A sfavore della proposta dell’Italia ci sono, come noto, Germania e Olanda che sono contrarie all’erogazione di denaro senza controllo: “Dovrebbe essere chiaro che in Italia – dove la mafia è forte e sta adesso aspettando i nuovi finanziamenti a pioggia di Bruxelles – i fondi dovrebbero essere versati soltanto per il sistema sanitario e non per il sistema sociale e fiscale – si legge su Die Welt – E naturalmente gli italiani devono essere controllati da Bruxelles e usare i fondi in modo conforme alle regole. Anche nella crisi del coronavirus i principi fondamentali devono valere ancora”.





L’ira di Di Maio

L’articolo pubblicato dal giornale tedesco hanno scatenato l’ira del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ad Uno Mattina ha detto: “Un’affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda le distanze.

L’Italia piange oggi le vittime del coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento si facciano considerazioni del genere. È inaccettabile che in un momento in cui l’Italia sta chiedendo di poter spendere tutti i soldi necessari per aiutare i propri cittadini, i propri imprenditori, i lavoratori, i disoccupati, i giovani e i meno giovani, si facciano considerazioni del genere”.