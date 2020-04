Una nave da crociera diretta in Antardide è bloccata in Uruguay con il 60 dei passeggeri positivi al coronavirus.

Una nave partita il 15 marzo 2020 e diretta in Antartide, unico spazio a non essere stato contagiato dal coronavirus, ospita 128 passeggeri infetti, pari al 60% del totale. Al momento è ferma al largo delle coste uruguaiane dato che le autorità hanno impedito lo sbarco.

Coronavirus: nave diretta in Antartide

Si tratta della Greg Mortimer, una nave da crociera gestita da Aurora Expeditions. Nella serata di martedì 7 aprile 220 il governo dell’Uruguay ha autorizzato l’evacuazione medica in volo dei passeggeri della Nuova Zelanda e di quelli australiani. La compagnia ha infatti noleggiato un aereo con cui i cittadini potranno raggiungere Melbourne. Una volta atterrati dovranno rimanere in quarantena per 14 giorni prima di recarsi nella destinazione finale.

Per quanto riguarda invece europei e americani contagiati presenti a bordo, essi dovranno rimanere a bordo fino a quando i loro test non saranno negativi.

I tamponi, come dichiarato da Aurora, vengono ripetuti ogni due o tre giorni. “Sebbene il nostro piano preferito fosse quello di sbarcare simultaneamente tutti i passeggeri, la natura della situazione e le difficoltà nel garantire i voli hanno fatto sì che i passeggeri australiani e neozelandesi lasceranno la nave prima di europei e americani“, hanno spiegato.

Vi sono poi sei persone che, avendo avuto bisogno di cure mediche, sono state fatte sbarcare e trasferite in ospedale a Montevideo. Non è ancora chiaro se la nave, una volta evacuati gli infetti proseguirà il suo viaggio.