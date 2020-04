I morti per coronavirus sono in continuo aumento in tutto il mondo: cresce il numero di contagi anche in Italia. Il bilancio aggiornato.

Scoperto nella città cinese di Wuhan, il coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo, al punto che l’Oms ha decretato l’emergenza globale: è pandemia. Dall’America all’Australia, dall’Europa all’Asia. In Italia la situazione si aggrava con il passare delle ore: sono oltre 139 mila i casi totali al momento. Sono state registrate anche 17.669 vittime (molte delle quali con patologie pregresse), ma 26.491 pazienti sono guariti. L’Iss ha analizzato e diffuso un identikit delle vittime per coronavirus in Italia, sottolineando i pazienti più a rischio. Gli Stati Uniti sono diventati il Paese del mondo con il maggior numero di contagi, più del doppio rispetto alla Cina.

Quanti sono, oggi, i morti per coronavirus?

Il bilancio dei morti per coronavirus è in continuo aumento, ma il numero di contagi sta progressivamente diminuendo.

Gli ultimi dati parlano di oltre 88 mila morti e più di un milione e 518 mila contagi. Il numero di decessi mondiali ha superato quello registrato in Cina. Infatti, nel Paese del Dragone erano stati registrati in totale 3.331 morti.

In Europa i casi di contagio confermati sono in continuo aumento, ma sono gli Stati Uniti il nuovo epicentro della pandemia con 435.128 contagi e 14.995 morti. Nel dettaglio, ci sono 113.296 casi confermati in Germania (2.349 decessi), 112.950 in Francia (con 10.869 decessi tra i quali il primo fuori dall’Asia), 60.733 nel Regno Unito (7-097 decessi), oltre 139 mila in Italia, 148.220 in Spagna (14.792 morti), 8.672 in Russia (63 decessi), 12.942 in Austria (273 decessi), 23.403 in Belgio (2.240 decessi), 2.487 in Finlandia (40 decessi), 6.042 in Norvegia (101 decessi), 1.343 in Croazia (19 decessi), 23.280 in Svizzera (895 decessi), 1.884 in Grecia (83 decessi), 5.402 in Danimarca (218 decessi), 1.108 in Estonia (19 decessi), 843 in Lituania (15 decessi), 68 in Liechtenstein e 3.034 in Lussemburgo (46 decessi), 4.761 in Romania (220 decessi), 20.549 in Olanda (2.248 decessi), 13.141 in Portogallo (380 decessi) e 8.419 in Svezia (687 decessi).

Il primo morto per coronavirus in Europa è un anziano di 80 anni francese.

Ci sono oltre 64 mila contagi in Iran (con 3.993 decessi). A preoccupare sono anche la Corea del Sud con oltre 10 mila contagi e 204 decessi, e il Giappone con 4.667 casi (94 decessi).

Coronavirus, la situazione in Italia

I casi di contagio confermati in Italia sono 95.262: con questo numero il Paese è diventato uno dei Paesi più colpito al mondo, dopo gli Usa e la Spagna.

La Lombardia registra 28.545 casi (15.147 guariti), Veneto 10.171 (1.503 guariti), Emilia Romagna 13.110 (2.890 guariti), Piemonte 10.989 (1.516 guariti), Lazio 3.448 (574 guariti), Liguria 3.245 (1.007 guariti), Sicilia 1.893 (133 guariti), Toscana 5.557 (430 guariti), Marche 3.562 (645 guariti), Campania 2.859 (188 guariti), Umbria 823 (416 guariti), Friuli Venezia Giulia 1.415 (634 guariti), Puglia 2.238 (177 guariti), Abruzzo 1.534 (146 guariti), Molise 181 (32 guariti), Valle d’Aosta 606 (142 guariti), Calabria 755 (44 guariti), Sardegna 840 (76 guariti), Basilicata 270 (13 guariti), Trento 1.940 (407 guariti) e Bolzano 1.281 (371 guariti).

Anche alcuni minori sono stati contagiati dal Covid-19, ma non sarebbero in gravi condizioni. Alcuni sono già stati dimessi.

I primi ad aver contratto il coronavirus sono stati due turisti cinesi: l’uomo ha 67 anni e la moglie ne ha 66. Entrambi, ricoverati presso lo Spallanzani di Roma, sono guariti. Anche il cittadino italiano rientrato da Wuhan e risultato positivo ai test è guarito.

I primi contagi nel Nord Italia sono stati un uomo lodigiano di 38 anni e sua moglie incinta all’ottavo mese. Il “paziente uno” è ricoverato a Codogno, ma le sue condizioni sono migliorate ed è stato dimesso. La moglie a breve partorirà una bimba. In totale i morti per coronavirus in Italia sono 17.669.