Continua l'emergenza coronavirus negli Usa, che per il secondo giorno di fila hanno registrato quasi 2mila morti di cui 800 nella sola New York.

Non dà tregua l’emergenza coronavirus negli Usa, dove il 9 aprile le autorità hanno registrato la cifra di quasi 2mila morti per il secondo giorno di fila. Stando a quanto riportato dalle statistiche della Johns Hopkins University, i decessi negli Stati Uniti sono stati per la precisione 1.973 nelle ultime 24 ore con 799 morti nella sola città di New York, vero e proprio epicentro del focolaio statunitense. Dagli stessi dati emerge inoltre come gli Usa abbiamo superato la Spagna per numero di decessi e siano in questo momento il secondo stato al mondo dopo l’Italia come numero di morti da coronavirus.

Nel cercare di rassicurare la popolazione, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in conferenza stampa: “Abbiamo imparato molto, possiamo essere più forti di prima.

Ricostruiremo il Paese, questo incubo finirà presto“. Il presidente ha in seguito evidenziato come i dati siano migliori rispetto alle iniziali previsioni che ipotizzavano un picco di 200mila morti.