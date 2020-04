Al funerale della madre, deceduta per Coronavirus, il cuore della giovane Laura Richards di 32 anni ha ceduto: morta per infarto.

Un infarto al funerale della madre deceduta per Coronavirus: dramma nel dramma per una famiglia di Atherstone nel Warwickshire, in Regno Unito. Laura Richards, 32 anni, è crollata mentre sua madre Julie Murphy, 63 anni, deceduta per Coronavirus, veniva tumulata al cimitero della località britannica. Non c’è stato nulla da fare per la giovane Laura: i presenti si sono precipitati a soccorrerla e hanno chiamato i soccorsi sanitari che ne hanno potuto solamente constatare il decesso. Una notizia terribile che ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Atherstone: Laura Richards e la mamma, infatti, erano ben volute da tutti i vicini che ne parlano con toni meravigliosi.

Infarto al funerale della madre morta per Coronavirus

La sorella di Laura Richards ha ripercorso quei momenti drammatici. E al Sun, Lisa Green, ha raccontato: “All’inizio pensavamo fosse un attacco di ansia e stress, ma poi abbiamo dovuto chiamare il 999: è stato semplicemente orribile”.

La povera Lisa ha proseguito con il suo racconto: “Stavano sotterrando mia madre nel terreno e Laura improvvisamente ha detto: ‘Non riesco a respirare, non riesco a respirare’. Sadie, sorellastra di Laura Richards, ha spiegato: “Non c’è stato nulla da fare, ha avuto un grave attacco di cuore. Perdere tua sorella al funerale di tua madre è come un film horror. Aveva solo 32 anni”.

La madre di Laura Richards, Julie Murphy, è morta in ospedale il 15 marzo dopo aver contratto il Coronavirus nella casa di cura di Oldbury Grange, Nuneaton, Warks. La donna, di 63 anni, era affetta da problemi di demenza senile.





Il ricordo di Laura Richards

Laura Richards, qualche giorno prima del funerale, aveva dedicato alla madre appena scomparsa un messaggio toccante: “Ti amo mamma”, a corredo di una foto insieme.

La giovane di 32 anni è stata sepolta accanto a sua madre giovedì 9 aprile. Solo cinque persone hanno potuto partecipare al rito funebre a causa delle misure di restrizione, valide anche in Regno Unito.