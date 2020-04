Sondaggio, per il 76% dei francesi Macron ha mentito sulle mascherine

La maggior parte dei francesi ritiene che Macron abbia mentito sulle mascherine: è in grado di garantirle per tutta la popolazione?

Anche la Francia si trova a fronteggiare l’emergenza coronavirus e la scarsa di disponibilità di mascherine per la popolazione ha messo a rischio la politica di Macron. Proprio il presidente francese, infatti, aveva sottolineato l’importanza di indossare i dispositivi di protezione. Per questo motivo aveva requisito le produzioni per distribuire il prodotto ai cittadini. Questo gesto, però, stando ai sondaggi, aveva fatto subire un crollo nella fiducia al governo. In seguito, una seconda rilevazione ha messo in luce che la maggior parte dei francesi ritiene che Macron abbia mentito.

Macron ha mentito sulle mascherine?

Dopo aver ricordato l’importanza dei dispositivi di protezione e dopo aver requisito la produzione nazionale per garantire ai cittadini le mascherine, Macron subisce uno scacco. Infatti, un sondaggio pubblicato sul quotidiano francese Le Figaro, ha rivelato che la maggior parte dei francesi ritiene che il presidente abbia mentito.

Per il 76% della popolazione, infatti, Macron non è in grado di garantire la disponibilità di mascherine per tutti.

Un episodio che non è affatto piaciuto ai francesi, dopo la requisizione della produzione, è stato quando il presidente francese si è recato negli ospedali senza proteggere naso e bocca. In seguito, un successivo messaggio del governo chiariva che indossare la mascherina non fosse necessario e che, anzi, potrebbe anche non servire.





Conferenza stampa rinviata

Nella serata di giovedì 9 aprile, quando doveva tenersi la conferenza stampa del premier Conte, poi annullata, anche il presidente francese Macron ha rinviato a lunedì il suo discorso ai cittadini. Forse anche la Francia dovrà prorogare il lockdown.