Youtuber tortura e mangia animali vivi: orrore in diretta

Una youtuber sudcoreana si è ripresa in diretta mentre tortura e mangia animali vivi: l'orrore è presto diventato virale.

Al peggio non c’è mai fine: una youtuber tortura e mangia animali vivi in diretta sulla piattaforma video più diffusa al mondo. La protagonista di questa orribile vicenda è la giovanissima Ssoyoung, non nuova a questo genere di trovate. In tempi di coronavirus assistere a certe scene è ancora più raccapricciante. Mentre la Cina corre ai ripari e vieta il consumo di carne di cane, c’è chi per diletto e solo per qualche visualizzazione in più decide di torturare malcapitati animali e cibarsene. Questi video nascono da una sorta di challenge tra youtuber: si tratta della ASMR mukbang, ovvero gente che mangia cibo, possibilmente strano, molto piccante o disgustoso, e non solo. Al momento, nonostante la richiesta di molti utenti, la youtuber non è stata rimossa dal portale.

Youtuber mangia animali vivi

La notizia è emersa dopo la denuncia arrivata da un altro youtuber, Ethan Klein. Quest’ultimo ha attaccato la ‘collega’ – colpevole di torturare e mangiare animali vivi – affermando che abbia oltrepassato il limite.

Klein, infatti, non ha utilizzato mezze misure per attaccare Ssoyoung: “Si tratta di un persona instabile e sociopatica che dovrebbe farsi curare”. Secondo il ragazzo, infatti, questa youtuber si divertirebbe a torturare gli animali a prescindere dalle visualizzazioni. “Penso che sappia che se non fingesse di essere un minimo schizzinosa e nervosa per quello che fa sarebbe considerata una completa sociopatica. Ma è evidente quanto ami torturare gli animali”.

Per Ssoyoung sono tempi duri. Anche perché dopo l’ultimo video, l’attacco è arrivato anche da altri youtuber. Gli attacchi le sono iniziati a piovere addosso da ogni dove. Un commentatore ha scritto: “Non sono un vegano, ma questo non ha niente a che fare con la dieta. Si tratta di violenza su animali”.





Critiche a YouTube

Un altro, in un commento social, l’ha definita una vera e propria torturatrice di animali: “I polipi combattono per sopravvivere e lei li manda in diretta su internet.

Sostanzialmente sta caricando video di torture”. Quello che in molti, in queste ore, si stanno chiedendo è cosa stia aspettando YouTube a rimuovere la giovane dalla propria piattaforma ed evitarne l’emulazione.