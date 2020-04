Un portavoce di Downing Street ha riferito che la salute del premier britannico "continua a compiere progressi molto buoni"

In base a quanto riferito da un portavoce di Downing Street, le condizioni di Boris Johnson sono stabili, con il premier britannico che “continua a compiere progressi molto buoni”. Per quanto riguarda il numero delle vittime è in lieve calo, mentre il numero di contagiati è pari a 78.991.



Le condizioni di salute di Boris Johnson

La salute del premier britannico “continua a compiere progressi molto buoni”, ha riferito un portavoce di Downing Street. Ricoverato presso l’ospedale di St. Thomas per coronavirus da una settimana, il premier britannico è uscito da poco dalla terapia intensiva. Non ha la polmonite e non ha bisogno di ventilazione meccanica.

In base ai dati del ministero della Salute, così come riportato dalla Bbc, sono morte altre 917 persone in Gran Bretagna per via del Covid-19, con il numero complessivo delle vittime pari a 9.875. Un numero in leggero calo rispetto ai 980 morti registrati il giorno precedente.

Per quanto riguarda il numero di contagi, invece, è di 78.991 persone.





Viste le sue attuali condizioni di salute, Boris Johnson ha dovuto delegare parte delle sue funzioni al ministro degli Esteri, Dominic Raab. Quest’ultimo si è mostrato ottimista sul fatto che “in pochissimo tempo” Johnson possa ritornare a svolgere le sue funzioni. “Sono fiducioso che ci riuscirà, perché se c’è qualcosa che so di questo primo ministro, è che è un combattente”. Numerosi i messaggi di buona guarigione indirizzati al premier britannico, tra cui quello della regina Elisabetta, che gli ha augurato un “rapido e completo recupero”.