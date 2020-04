La nave da crociera Greg Mortimer è stata evacuata nella notte in Uruguay: 128 sono risultati positivi al coronavirus.

Un viaggio da crociera ai tempi del coronavirus sarà qualcosa di “indimenticabile” per tutta la vita. Lo sanno bene i passeggeri del transatlantico Greg Mortimer, rimasti bloccati per oltre due settimane. Nella notte italiana, infatti, più di 100 australiani e neozelandesi hanno lasciato l’Uruguay su un volo charter dopo essere rimasti quindici giorni bloccati a bordo di una nave da crociera risultata infetta da coronavirus. Delle 217 persone a bordo del transatlantico Greg Mortimer, 128 erano risultati positivi ed erano stati bloccati dall’attraccare. Dopo l’evacuazione restano a bordo più di 80 membri dell’equipaggio, oltre a circa 20 europei e americani.

Coronavirus, nave da crociera in Uruguay

La Greg Mortimer è una unità con solo 80 cabine in cui hanno preso posto turisti prevalentemente australiani e britannici, mentre l’equipaggio è composto da personale filippino.

Un’equipe sanitaria uruguaiana, nei giorni scorsi, è rimasta a bordo per i controlli oltre due ore, sottolineando che per le ridotte dimensioni della nave è impossibile mantenere isolate le persone colpite da coronavirus.

Nella giornata di sabato 11 aprile è stato stipulato un accordo tra i governi uruguaiano e australiano per creare un corridoio sanitario per portare i turisti, per lo più anziani, dal porto di Montevideo all’aeroporto internazionale, dove si sono imbarcati su un volo per Melbourne. Dopo l’evacuazione restano a bordo più di 80 membri dell’equipaggio, oltre a circa 20 europei e americani.

Italiani in crociera

Ci sono ancora italiani in crociera bloccati ai tempi di coronavirus? Risposta affermativa. A far emergere il caso, nei giorni scorsi, è stato l’ammiraglio di comando di tutte le capitanerie di Porto italiane, Giovanni Pettorino.

La sua emergenza ora è far rientrare un pezzo di Italia in giro per il mondo: tre navi da crociera di Costa, che battono appunto bandiera italiana, con più di tremila passeggeri e marittimi a bordo, 556 dei quali italiani.