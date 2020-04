Hanno destato scalpore negli Usa le ultime parole di un'anziana prima di morire di coronavirus: la donna aveva chiesto aiuto al suo device Alexa.

Ha destato sconcerto nell’opinione pubblica Usa la notizia della morte per coronavirus dell’anziana LouAnn Dagen, scomparsa in una casa di riposo nello stato del Michigan dopo che aveva cercato invano di chiedere aiuto attraverso il suo assistente virtuale Alexa. Il dispositivo digitale di Amazon ha infatti registrato circa 40 messaggi della donna prima che questa fosse troppo debole per poter anche solo provare a parlare e venisse finalmente trasportata in ospedale, dove però è morta poco dopo il suo arrivo.



Coronavirus, le ultime parole di un’anziana

Stando a quanto riportato dai quotidiani locali del Michigan la donna si sentiva rassicurata dal suo dispositivo domotico, tanto da confidare a esso i suoi pensieri e le sue preoccupazioni. Nei suoi ultimi giorni di vita tuttavia, la 66enne ha più volte chiesto aiuto proprio all’assistente virtuale a causa dei dolori e delle difficoltà respiratorie di cui soffriva dopo aver contratto il coronavirus assieme ad altri trenta ospiti della casa di riposo, che anche negli Stati Uniti stanno soffrendo lo stesso tipo di problematiche diffuse in Italia .

Tra le registrazioni presenti nella memoria di Alexa che sono state ascoltate dalla sorella della donna dopo la sua morte si può infatti udire la LouAnn esclamare: “Alexa, aiutami“, ma anche: “Alexa, provo dolore.

Devo trovare il modo per attenuarlo”. E poi ancora: “Oh, Alexa, sto soffrendo, a chi posso chiedere aiuto?”.





Dai racconti della stessa sorella emerge come la 66enne negli ultimi giorni facesse fatica a respirare, ma come nonostante ciò la struttura dove risiedeva non abbia mai pensato di trasportarla in ospedale poiché non presentava altri sintomi riconducili al coronavirus. Solo quando se sue condizioni si sono irrimediabilmente aggravate è stata portata via dalla casa di riposo, ma ormai era troppo tardi.