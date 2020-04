Negli USA si è registrato il più alto numero di vittime da coronavirus in un solo giorno da quando ha iniziato a diffondersi l'epidemia.

In base a quanto evidenziato dalla Johns Hopkins University, i contagi da coronavirus in tutto il mondo sono superiori a 1 milione e 700 mila in tutti , con il numero dei morti che è di 104 mila. Dati che continuano a peggiorare negli USA, dove si è registrato il più alto numero di vittime da coronavirus in un solo giorno da quando ha iniziato a diffondersi l’epidemia.



Usa, 2.108 morti in un solo giorno

Gli USA hanno registrato in soli 24 ore 2108 vittime. Si tratta del primo Paese a dover fare i conti con oltre due mila vittime in un giorno. Solo nello stato di New York si sono registrati 783 vittime nell’arco di 24 ore, registrando per cinque giorni di seguito oltre 700 morti in un giorno: 731 il 6 aprile, 779 il 7 aprile, 799 l’8 aprile, 777 il 9 aprile e 783 il 10 aprile.

In base a quanto dichiarato dal governatore Cuomo, il numero complessivo di morti nello stato a causa del Covid-19 è di 8627 persone.

Anche il New Jersey ha registrato oltre due mila morti, con il governatore Phil Murphy.che ha dichiarato 251 vittime nelle ultime 24 ore. Un triste primato, quello degli Stati Uniti, che hanno superato l’Italia per numero di decessi, con oltre 19.600 vittime in base al conteggio Reuters.





Nel frattempo il sindaco di New York, Bill De Blasio, ha annunciato che le scuole resteranno chiuse e di non volerle riaprire fino a settembre. Cuomo, però, non ha confermato tale notizia, tanto da dichiarare: “Ancora non è stata presa una decisione su un’eventuale chiusura delle scuole di New York fino alla fine dell’anno scolastico”. Per poi aggiungere: “È un’opinione del sindaco. Non c’è stata alcuna decisione sulle scuole“.