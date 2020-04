Il premier britannico, Boris Johnson dopo essere stato dimesso dall’ospedale ha lanciato un video-messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter nel quale ha voluto ringraziare personalmente tutti i medici e infermieri che gli hanno “salvato la vita”.

Dopo una settimana di cui quattro giorni in terapia intensiva, il premier britannico ha Johnson ha lasciato il St. Thomas Hospital di Londra. Downing Street aveva fatto sapere: “Continuerà la sua convalescenza a casa e non tornerà immediatamente al lavoro”. Lo stesso Johnson ha scelto di pubblicare un video sul suo profilo Twitter per ringraziare tutti i medici e infermieri che gli hanno “salvato la vita”.

“Ho lasciato l’ospedale dopo una settimana in cui il Sistema sanitario nazionale (National Health Service) mi ha salvato la vita, senza alcun dubbio.

E’ difficile trovare le parole per esprimere la mia gratitudine” ha esordito Johnson ringraziando anche tutti i cittadini del Regno Unito che stanno rispettando le regole rimanendo a casa nonostante le belle giornate.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020