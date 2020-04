Per assicurarsi che i cittadini rispettino le norme anti coronavirus, il presidente bulgaro ha effettuato personalmente controlli sulle strade.

In un video condiviso sul suo profilo Facebook, il Presidente bulgaro Bokyo Borissov si è mostrato durante uno dei suoi controlli su strade e posti di blocco per verificare che i cittadini rispettino il lockdown imposto per l’emergenza coronavirus.

Coronavirus: i controlli del Presidente bulgaro

Borissov ha voluto viaggiare lui stesso a bordo della propria auto e vedere coi propri occhi che le misure di contenimento non venissero violate, fermandosi ai posti di blocco e chiedendo informazioni alle forze dell’ordine sull’andamento dei monitoraggi. Dopo aver ringraziato tutti gli agenti presenti in ingresso e uscita delle città distrettuali, ha spiegato anche che per i mezzi pesanti hanno istituito delle corsie veloci.

L’iniziativa ha suscitato prese di posizione differenti da parte dei cittadini che si sono espressi commentando il suo post.

Da una parte c’è chi l’ha lodato definendolo un primo ministro di successo e il miglior governatore. Dall’altra qualcuno ha fatto notare che mentre parla con gli agenti non indossa la mascherina chiedendo come “possa controllare il rispetto delle norme se non le rispetta nemmeno lui“.

Il Premier ha optato per mettere la Bulgaria in lockdown dopo un aumento dei casi di coronavirus, il cui numero è comunque molto basso. Dall’inizio dell’epidemia i medici hanno infatti diagnosticato 676 positività in totale di cui 31 vittime e 71 dimessi. In media si registrano una ventina di casi giornalieri: il giorno con il maggior numero di nuovi contagi è stato il 31 marzo 2020 quando le autorità ne contarono 40.