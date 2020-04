Paura negli Usa, tra il Mississipi e la Lousiana: un devastante tornato ha colpito il territorio causando la morte di almeno 6 persone.

Il sindaco di Monroe, in Louisiana, Jamie Mayo, ha confermato che sono almeno 6 le vittime di un devastante tornado che ha colpito gli Usa. Stando ai primi conteggi, sono tra le 200 e le 300 le case dentro e intorno alla città e altri edifici nel nord che sono rimaste danneggiate dalla tempesta. Anche gli aeroporti hanno subito ingenti danni, come ha riferito il direttore dello scalo di Monroe, Ron Phillips,: i voli soni stati cancellati per la presenza di detriti sulle piste. “Dichiaro lo stato di emergenza – ha dichiarato invece Tate Reevers – per proteggere la salute e la sicurezza della nostra popolazione”.

Tornado negli Usa: almeno 6 vittime

Tate Reevers ha assicurato che “stiamo mobilitando tutte le risorse disponibili per proteggere le nostre persone e le loro proprietà”.

Un devastante tornado si è abbattuto sugli Usa, in particolare tra la Lousiana e il Mississipi, dove sono state registrate almeno 6 vittime. Moltissimi i danni registrati alle case, ma anche negli aeroporti. Mentre sono almeno 200 le case danneggiate, moltissime sono anche le famiglie rimaste senza corrente elettrica. I voli, invece, sono stati bloccati a Monroe a causa della presenza di detriti sulle piste. Un fulmine, infine, ha danneggiato un tetto di una chiesa e un campanile nella Contea di Morgan, in Alabama.

Tra le vittime, come ha riferito Greg Michel, direttore dell’Emergency Management Agency (MEMA) del Mississippi, ci sarebbe una persona che si trovava nella contea di Walthall, due nella contea di Lawrence e tre nella contea di Jefferson Davis.

Le previsioni per le prossime ore

Il National Weather Service, il servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti, ha confermato che nelle prossime ore il rischio maltempo interesserà in particolare Mississippi, Alabama e Georgia occidentale.