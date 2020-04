Vince 4,5 milioni di dollari alla lotteria dopo essere stato licenziato a causa del coronavirus.

Un uomo è passato in pochi giorni dall’essere molto triste per la il licenziamento avvenuto a causa del coronavirus, alla gioia incontrollabile di aver vinto 4,5 milioni alla lotteria. É questa la bella storia che arriva da Adelaide, costa dell’Australia Meridionale, fortemente colpita dall’impatto negativo che il Covid-19 ha avuto sull’economia nazionale e mondiale. L’azienda in cui l’uomo lavorava ha chiuso e lui, come molti altri colleghi, è rimasto senza reddito. Poi il colpo di fortuna con la vincita al gioco Set for Life che gli garantirà un guadagno di oltre 20mila dollari al mese per i prossimi 20 anni. Un cambio di scenario netto rispetto allo status di disoccupato nel quale si trovava, ma anche rispetto a quello di quando aveva un regolare lavoro e guadagnava cifre mensili molto più basse.



Licenziato per il coronavirus vince alla lotteria

Stando a quanto riferito dai media locali, il fortunato vincitore è un giovane padre che ora finalmente potrà permettersi di comprare una bella casa per la sua famiglia.





Queste le parole dell’uomo, che ci ha tenuto però a rimanere anonimo: “Ho controllato il mio account online ieri sera e ho visto che avevo vinto.

Ho svegliato mia moglie per dirglielo e lei ha urlato. Sono stato così stressato ultimamente perché di recente ho perso il lavoro a causa di COVID-19, ma la vincita è stata un sollievo. Sono stato così stressato ultimamente, ma ora sono così felice”. Anche nella tragedia di questi ultimi mesi storie come questa aiutano senza dubbio a continuare a credere in un domani migliore.