Due medici australiani hanno rimandato il loro matrimonio per combattere il Coronavirus in prima linea. Max e Greta avevano già dovuto posticipare la cerimonia per via degli incendi che hanno devastato l’Australia. I giovani hanno pubblicato su Instagram una bellissima foto in cui si baciano e reggono dei cartelli, che citano: “Oggi avremmo dovuto sposarci, ma invece siamo andati a lavorare per voi. Quindi restate a casa per noi”.

Devoti al loro lavoro e ai pazienti che ogni giorno assistono, Greta Geninson e Max Allin hanno dovuto rinunciare anche stavolta a coronare il loro sogno d’amore. Impegnati come specialisti in gestione delle emergenze, la loro scelta è stata dettata da vocazione e necessità.

Amici e followers della coppia hanno sfidato i futuri sposi a chiamare gli eventuali figli “Corona e Covid”, come ha fatto una coppia indiana, ringraziandoli poi per il loro fondamentale servizio alla comunità australiana.

Poco dopo aver pubblicato la foto con i cartelli su Instagram, Max e Greta sono stati raggiunti da alcuni colleghi, che li hanno portati nel cortile dell’ospedale dove stavano lavorando.

I due sono stati vestiti da cerimonia con pezzi di carta, un modo sicuramente creativo per rendergli omaggio.

I materiali utilizzati per confezionare i singolari abiti erano carta igienica e sacchi della spazzatura. “Quando non puoi sposarti ma lavori con persone così incredibili, vieni vestito di tutto punto e ti senti la coppia più bella del mondo!”, hanno scritto sul loro account Instagram, postando una foto.

Il matrimonio è stato rimandato a settembre, nella speranza che Greta e Max possano essere più fortunati che in precedenza.

