"Se non hai sintomi per 24h, sei guarito dal coronavirus": la fake news sul sito del Governo in Olanda.

“Se non si mostrano sintomi dopo 24 ore si è guariti dal coronavirus“: questa la fake news apparsa in Olanda sul sito del Governo, tra le FAQ sull’epidemia di Covid-19. Nonostante ci siano studi scientifici che dimostrano il contrario e che persino gli asintomatici sono contagiosi, il Governo olandese diffonde informazioni false, mettendo in pericolo la salute dei cittadini.

Coronavirus, la fake news dall’Olanda

Sul sito del Governo tra le FAQ si trova la seguente domanda: “Penso di avere il coronavirus, cosa devo fare?”. La risposta del Governo è la seguente: “Se ti senti meglio e non hai sintomi per 24 ore, ti sei ripreso. Non puoi più infettare gli altri”.

Questa affermazione non ha alcuna evidenza scientifica, ma viene ribadita anche più avanti, tra le domande che riguardano un’eventuale quarantena in famiglia.

“Tutti i membri di un nucleo familiare devono rimanere in quarantena finché sono senza sintomi per 24 ore. Se tutti i membri di un nucleo familiare sono senza febbre, raffreddore, mal di gola, tosse o difficoltà a respirare, si può uscire di casa”.

Gli studi scientifici condotti in queste settimane dimostrano però il contrario. Le affermazioni fatte dal Governo in Olanda quindi risultano non solo delle fake news, ma anche costituiscono anche un pericolo per la salute dei cittadini. È stato ormai ampiamente dimostrato, infatti, che anche gli asintomatici possono diffondere il virus. Inoltre ci sono ancora molti punti di domanda, che riguardano l’immunità del paziente guarito da coronavirus e la negativizzazione nel tampone.