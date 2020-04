27enne positiva al Coronavirus partorisce in coma farmacologico: al risveglio scopre di essere diventata mamma. Ora è a casa con la figlia.

27enne positiva al Coronavirus partorisce in coma farmacologico e al risveglio scopre di essere diventata mamma. La protagonista di questa storia a lieto fine si chiama Angela Primachenko e viene dallo Stato di Washington, negli USA. Ha contratto l’infezione da Covid-19 nella 33esima settimana di gravidanza e le sue condizioni si sono poi aggravate. I medici l’hanno così trasferita nel reparto di terapia intensiva e sottoposta a coma farmacologico.

Nonostante le condizioni della donna, i sanitari hanno fatto nascere la sua bambina, la piccola Ava. Al risvegli0, Angela ha così scoperto di essere diventata mamma, e dopo qualche settimana è tornata a casa con la neonata.

La bambina fortunatamente non ha contratto il virus, ma madre e figlia sono comunque dovute rimanere distanti per qualche giorno. Sulla sua pagina Instagram Angela ha pubblicato una foto della piccola Ava.

Sempre sui social la donna ha condiviso il video della sua dimissione dalla terapia intensiva, accolta dagli applausi di medici e infermieri. “Mi hanno dimessa: dopo 7 giorni in ospedale, 10 giorni attaccata a un ventilatore e mille preghiere sono a casa ed è così bello!”, scrive Angela Primachenko.

HUGE DAY TODAY!!!! #praisethelord Still currently at the hospital, in isolation but today I graduated from the ICU to the floor'!!!' 🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼. Correction sadly I still can't have any visitors because I still I am corona positive #coronasurvivor

A fine marzo la sorella gemella della donna aveva lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese sanitarie. Grazie alla solidarietà di molte persone è riuscita a raccogliere quasi 50.000 dollari. Angela e il marito David, altrimenti, non sarebbero riusciti a pagare il ricovero nel reparto di terapia intensiva. “La mia gemella non solo è sopravvissuta al COVID-19 ma è anche riuscita a partorire mentre era in coma farmacologico… Nessuno di noi sa come sia stato possibile, eppure è successo”, ha scritto ha sorella di Angela.