Negli Usa uno spaventoso incidente ha coinvolto 60 veicoli. Accorsi sul posto ambulanze e forze dell'ordine. Auto, camion e furgoni coinvolti.

Uno spaventoso incidente negli USA ha coinvolto 60 veicoli. Sulla superstrada statunitense, nei pressi di Chicago, nello Stato dell’Illinois, auto, camion e furgoni si sono tamponati a catena provocando numerosi feriti.

Incidente Usa, scontro tra 60 veicoli

Sono già 60 i veicoli accertati che sono stati coinvolti in una colluttazione violenta nello Stato dell’Illinois, nei pressi di Chicago. Il tamponamento è stato causato dal maltempo che sta interessando l’America ed in particolare, con fenomeni temporaleschi, proprio quella zona. Il ghiaccio, formatasi lungo l’asfalto, insieme alla neve, non hanno aiutato. Molte vetture sono andate fuori controllo sbandando ed ostacolando il passaggio degli altri veicoli in marcia. Quest’ultimi non sono riusciti a frenare ed hanno scatenato un incidente “a catena” seguito da un vero e proprio caos stradale.

Il luogo dell’accaduto

Il tamponamento è avvenuto sulla Kennedy Expressway e, secondo i vigili del fuoco di Chicago, i veicoli coinvolti sono circa 60.

L’incidente ha totalmente bloccato la strada, tra le più trafficate della zona. Sul posto, i vigili del fuoco e le forze di polizia di Chicago. Anche numerose ambulanze che hanno trasportato i feriti, fortunatamente nessuno è grave, in ospedale, già impegnati nella lotta al coronavirus che soprattutto in America continua a mietere vittime. Tra tutti i coinvolti, solo 15 persone hanno avuto bisogno di un consulto ospedaliero, mentre per altri è stata utilizzata un’unità medica allestita sul posto dell’incidente. Nessuno è in pericolo di vita.





I motivi dell’incidente

L’America, in contemporanea all’emergenza coronavirus, che ha cambiato totalmente le abitudini degli americani – anche nelle proposte di matrimonio – si trova ad affrontare l’ennesima sfida: riuscire a sensibilizzare sui limiti di velocità. Si, perchè se è vero che la causa principale della colluttazione è stata il mal tempo, che ha provocato una scarsa aderenza sulla superstrada, non è da sottovalutare l’eccessiva velocità dei conducenti.

Per poter trasportare i veicoli, il Dipartimento dei trasporti dell’Illinois ha chiuso l’intero tratto che ha creato ripercussioni inevitabili sul traffico locale.