A causa delle condizioni lavorative a rischio Coronavirus, Amazon Francia sospende l'attività.

Amazon sospende la propria attività in Francia durante l’emergenza Coronavirus. La drastica decisione è stata presa dal colosso dell’e-commerce dopo che il Tribunale di Nanterre ha accolto le richieste dei sindacati. Sono diverse infatti le denunce dei dipendenti che riportano di esposizione ad elevato rischio di contagio, senza adeguate protezioni individuali.

Amazon Francia sospende l’attività

In Francia Amazon ha ben 6 magazzini in cui lavorano circa 10mila dipendenti. Secondo quanto riportato da Stéphane Enjalran, portavoce del sindacato Solidaires, l’azienda metterebbe sotto pressione i lavoratori ponendogli contro l’opinione pubblica, che li vuole al lavoro nonostante il periodo.

Il Tribunale si è dunque pronunciato e attesta che Amazon non ha fatto tutto il possibile per proteggere il personale, dato che un dipendente si trova in terapia intensiva e molti altri sono risultati positivi al Coronavirus.

L’azienda, per dimostrare umanità, ha dichiarato di volersi fare carico degli stipendi di tutto il team anche durante la sospensione dell’attività.

Coronavirus in magazzino

“È normale ed è logico perché Amazon ha in gran parte i mezzi per farlo”, ha detto la Enjalran, “Inoltre i lavoratori sono stati esposti per settimane ormai e per noi sarebbe scandaloso se Amazon non lo avesse fatto”. Per via della chiusura dei centri di distribuzione, potrebbero esserci ritardi nelle consegne ma i clienti le potranno comunque ricevere per mezzo di terzi operativi.

Dall’America ancora tutto tace, eppure in California si è registrato un decesso fra i dipendenti di un magazzino Amazon. L’uomo aveva solo 35 anni ed era un veterano della Air Force. Ci sono state denunce e proteste circa le condizioni lavorative a rischio salute, ma di rimando i protagonisti sono stati licenziati.