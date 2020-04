Una giovane infermiera di 28 anni è morta di coronavirus, i medici sono riusciti a salvare la figlia praticando un parto cesareo.

Coronavirus, un’infermiera incinta muore a causa del virus. La triste storia arriva dal Regno Unito: Mary Agyeiwaa Agyapong, infermiera di 28 anni che lavorava al Luton and Dunstable Hospital, è morta domenica 12 aprile dopo essere stata contagiata dal coronavirus; la donna era incinta e i medici sono riusciti a praticarle un taglio cesareo prima del decesso. Quando ai medici è stato chiaro che non sarebbe riuscita a sopravvivere all’infezione da coronavirus hanno deciso di praticare il parto cesareo: la figlia è venuta alla luce ed è sana. Al momento, comunque, non è ancora chiaro se la neonata sia positiva o meno al coronavirus, ma è in buone condizioni di salute.

Coronavirus, infermiera incinta muore

A dare notizia della morte da coronavirus della giovane infermiera di 28 anni, Mary Agyapong, è stato lo stesso ospedale presso cui lavorava.

Il Luton and Dunstable Hospita, in una nota, ha comunicato quanto segue: “È con grande tristezza che possiamo confermare la morte di una delle nostre infermiere, Mary Agyeiwaa Agyapong, che è deceduta domenica (12 aprile). Mary ha lavorato qui per cinque anni ed è stata un membro molto apprezzato del nostro team”.





La giovane infermiera viene ricordata dai suoi colleghi come: “Un’infermiera fantastica e un ottimo esempio di ciò che rappresentiamo qui. È risultata positiva al coronavirus dopo essere stata sottoposta al test il 5 aprile ed è stata ricoverata in ospedale il 7 aprile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze – si legge ancora nella nota stampa – sono per la famiglia e gli amici di Mary in questo momento triste. Chiediamo che la loro privacy sia rispettata in questo momento”.

Coronavirus, infermieri deceduti

Mary, dunque, è morta di coronavirus in pochi giorni nonostante fosse giovane (aveva solo 28 anni) e fosse in piena salute.

È riuscita a dare alla luce la sua piccolina prima di morire: un ultimo grande gesto di umanità. Purtroppo, però, la giovane infermiera si aggiunge a una lunga lista di personale medico che, in tutto il mondo, sta perdendo la vita nella sfida al coronavirus.