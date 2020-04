17 morti sono stati trovati dalla Polizia in una casa di riposo degli Usa: presumibilmente sono vittime del coronavirus.

Ritrovamento drammatico in una casa di riposo degli Usa dove, dopo una segnalazione anonima, la Polizia ha rinvenuto 17 morti presumibilmente contagiati dal coronavirus. Per il momento i gestori della struttura non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

Coronavirus USA: 17 morti in casa di riposo

L’episodio si è verificato ad Andover Township, città del New Jersey. Le forze dell’ordine hanno ricevuto anonimamente informazioni sulla Andover Subacute, una grande casa di riposo divisa in due edifici, e si sono recati sul posto per una ispezione. Nel suo piccolo obitorio hanno trovato diversi cadaveri che secondo gli agenti erano appartenuti a ospiti positivi all’infezione.

Dopo il ritrovamento effettuato lunedì 13 arile 2020, il capo della Polizia cittadina Eric Danielson ha così descritto l’accaduto: “Siamo rimasti impressionati dal numero di persone in fin di vita nella struttura“.

Negli ultimi giorni infatti sono morte 68 persone di cui 26 positive al coronavirus mentre per le altre non è ancora giunto l’esito del test.

La casa di cura può ospitare in totale 700 persone divise nelle due strutture a disposizione. A seguito dello scoppio dell’epidemia 76 anziani sono risultati positivi al virus oltre a 41 membri del personale. Alle forze dell’ordine resta ora da indagare per capire la dinamica della vicenda e attribuire eventuali responsabilità.





Intanto negli Stati Uniti il numero dei contagi ha superato quota 600 mila tra cui 28.572 morti, cifre che lo fanno essere il paese con più casi e decessi al mondo. Donald Trump ha però annunciato che presto il lockdown finirà e alcuni stati potranno riaprire anche prima di maggio.