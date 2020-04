Nel pomeriggio del 15 aprile, un elicottero militare si è schiantato sui Pirenei. Due i soldati morti, mentre 5 sono in gravi condizioni.

Nel pomeriggio del 15 aprile, un elicottero militare si schianta sui Pirenei, nei pressi della citta di Tarbes, in Francia. Due i soldati morti, mentre 5 sono in gravi condizioni. Ancora sono sconosciute le cause dello schianto.





Francia, elicottero militare si schianta sui Pirenei

Tragedia sulle montagne della Francia. Nella giornata di mercoledì 15 aprile, un elicottero militare si è schiantato sui Pirenei, nei pressi della città di Tarbes. Due soldati purtoppo sono morti sul colpo: Vincent Monguillon di 25 anni e Olivier Michel di 38 anni, mentre altri 5 sono rimasti gravemente feriti.

“L’elicottero era impegnato in un’esercitazione, quando si è verificato l’incidente- ha detto il portavoce dell’esercito francese Benoît Brulon-C’erano un totale di sette persone a bordo“, ha detto. Erano tutti membri del 5° Combat Helicopter Regiment (RHC), con sede a Pau, vicino al confine della Francia con la Spagna, mentre entrambi i Paesi sono alle prese con l’emergenza coronavirus.

Inspiegabile incidente

Il procuratore di Tarbes, Pierre Aurignac, ha confermato che verrano aperte delle indagini sull’incidente, anche perché per il momento rimangono davvero inspiegabili le cause dello schianto improvviso.

Non si esclusono guasti al mezzo.

Anche il Ministro della Difesa, Florence Parly, è intervenuto: “Ho appreso con emozione e tristezza la morte di due soldati del 5° RHC, in un incidente in elicottero vicino a Tarbes. Tutti i miei pensieri vanno alle loro famiglie, parenti, fratelli in armi. Questo dramma ci ricorda l’impegno di ogni soldato che dedica la sua vita alla Francia”.