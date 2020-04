Lo scrittore cileno Luis Sepulveda è morto a 70 anni dopo essere stato ricoverato per coronavirus alla fine di febbraio.

Non ce l’ha fatta Luis Sepulveda, morto dopo aver lottato per settimane contro il coronavirus. Lo scrittore cileno è morto a 70 anni. La notizia è stata diffusa dal quotidiano spagnolo El Pais.

Morto Luis Sepulveda

È lutto in tutto il mondo per la scomparsa dell’autore del celeberrimo romanzo Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. A fine febbraio, Sepulveda era risultato positivo al coronavirus ed era stato ricoverato in ospedale a Oviedo. Nelle scorse settimane erano circolate diverse fake news sulle sue condizioni di salute, fino alla bufala (inizialmente confermata e poi smentita) secondo cui lo scrittore sarebbe stato in coma.





Chi era Sepulveda

Classe 1949, Luis Sepulveda è nato a Ovalle, in Cile, ed era stato in seguito naturalizzato francese. Ha lasciato il suo Paese d’origine dopo essere stato incarcerato durante il regime di Augusto Pinochet.

Dopo essersi a lungo mosso all’interno del continente sudamericano, entrò a far parte del nutrito gruppo di intellettuali latinoamericani espatriati della sua generazione. Arrivato in Europa, visse prima in Germania e poi in Spagna, dove si stabilì nella regione delle Asturie. Proprio qui, a Gijòn, sua residenza dal 1997, era tornato dopo aver partecipato a un festival letterario a Pòvoa, in Portogallo. I primi sintomi del Covid19 sono comparsi il 25 febbraio. Due giorni dopo, Sepulveda si è rivolto a un medico che ne ha deciso l’immediato ricovero all’ospedale di Covadonga, dove è stato sottoposto al tampone che ne ha rivelato la positività al coronavirus. Ricoverata anche per la moglie, la poetessa Carmen Yanez, che ormai da settimane risulta negativa.

Sepulveda è stato non solo un importante scrittore (noto soprattutto per La storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, riadattato in un famoso film di animazione) ma anche giornalista, regista, sceneggiatore e attivista per i diritti civili in Cile.