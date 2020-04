La nuova frontiera dei matrimoni in tempo di coronavirus arriva dagli Emirati Arabi, che hanno pensato a una procedura online su Skype.

L’emergenza coronavirus e tutti i divieti imposti per limitare i contagi hanno cambiato le abitudini di gran parte del mondo. Dalla scuola al lavoro, persino i matrimoni sono cambiati. C’è chi decide di rinviare la celebrazione a data da destinarsi e chi di convolare a nozze con una cerimonia senza invitati e con la mascherina. L’ultima novità arriva dagli Emirati Arabi, dove i matrimoni si svolgono online su Skype.

Emirati Arabi, matrimoni online su Skype

Il coronavirus non ferma i matrimoni negli Emirati Arabi, dove per sposarsi adesso basta una buona connessione e un PC. Per una celebrazione vera e propria, con invitati, festa e ricevimento bisognerà aspettare ancora molto, ma gli Emirati hanno trovato una soluzione. Sarà possibile per i novelli sposi ricorrere a una procedura online su Skype. Il Ministero della Giustizia ha creato una piattaforma e una procedura ad hoc, per non rinunciare alle nozze e sposarsi in totale sicurezza, per salvaguardare la salute propria e altrui.

E il divorzio? Dal Governo non arriva nessuna precisazione sulla possibilità di divorziare online, tramite Skype o video conferenza.

Le procedure di separazioni e divorzio stanno passando in secondo piano anche in Italia, dove le udienze sono sospese fino al 11 maggio 2020.