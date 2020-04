El Salvador ha registrato la sua più giovane vittima del coronavirus: si tratta di un bimbo di 4 anni, morto dopo essere stato ricoverato.

Tragedia a El Salvador, dove un bimbo di 4 anni è morto dopo aver contratto il coronavirus. Ad annunciarlo il presidente e il ministro della Sanità, aggiungendo che si tratterebbe della vittima più giovane causata dall’infezione.

Coronavirus: bimbo di 4 anni morto a El Salvador

Il piccolo ha iniziato a mostrare i sintomi tipici del virus in maniera grave tanto da recarsi in ospedale dove è risultato positivo. Qui è stato ricoverato con un quadro di ascesso retrofaringeo che in poco tempo l’ha condotto al decesso. Ora i suoi genitori dovranno stare in isolamento nell’attesa di sapere se anch’essi sono positivi ai test.

A dare la triste notizia è stato il presidente Nayib Bukele che ha espresso parole di vicinanza e cordoglio a madre e padre della vittima: “Non riesco a immaginare cosa stiano passando i genitori.

Dio, aiutaci tu“. Gli ha fatto eco anche il ministro della Sanità Francisco Alabi.

Si tratta della settima vittima con il virus registrata nel paese dallo scoppio dell’epidemia al16 aprile 2020. In totale le positività riscontrate nel paese centroamericano sono 177 tra cui anche due bambini di età inferiore ai nove anni. 38 sono già guariti e 132 sono attualmente infetti. Dato l’aumento dei casi di contagio, i quotidiani locali riportano che il Parlamento, dopo una lunga discussione su come affrontare l’emergenza, ha optato per prorogare le norme di contenimento per altri quindici giorni.