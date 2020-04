Paragonare Coronavirus a Sars e Hiv non ha senso, secondo quanto affermato da Anthony Fauci in diretta tv negli Usa.

L’immunologo Anthony Fauci ha spiegato ad una popolare conduttrice di Fox News la differenza fra Coronavirus, Sars e Hiv. A scatenare la reazione è stata Laura Ingraham, che durante un’intervista ha fatto il paragone dicendo che nonostante non si sia trovato un vaccino per gli altri due virus, il mondo ha continuato a vivere lo stesso.

L’immunologo Fauci parla di Coronavirus

Fox News, emittente americana vicina al partito conservatore, ha quindi ricevuto una lezione di immunologia in diretta. “Laura, parliamo di cose diverse! La Sars è scomparsa da sola, abbiamo sviluppato un vaccino e dimostrato fosse sicuro ma non lo abbiamo commercializzato per questo motivo”, ha detto Fauci, “Ritengo sia abbastanza fuorviante dunque paragonare il Coronavirus con Sars e Hiv”.

Secondo quanto ha spiegato, inoltre, per Hiv e Aids non ci sono vaccini ma un trattamento molto efficace.

Persone che anni fa sarebbero morte, ora possono condurre vite quasi essenzialmente normali. La conduttrice di Fox News sembrerebbe quindi screditare chi ha affermato che solo con un vaccino contro il Coronavirus si potrà tornare al mondo di prima, quando invece non è chiaramente il caso.

Un rapporto difficile con Trump

Anthony Fauci è nella task force dell’emergenza Coronavirus alla Casa Bianca, ma le sue dichiarazioni non sono molto in linea con le idee di Donald Trump. Al centro della polemica politica l’immunologo, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ha lasciato intendere che le misure applicate dal Presidente sarebbero arrivate in ritardo rispetto a quando necessario.

Per questo motivo, Fauci è a rischio licenziamento per essere sostituito con esperti più vicini alla politica di Trump. In seguito alle sue dichiarazioni pubbliche, inoltre, è stato messo sotto scorta per aver ricevuto minacce di morte dai negazionisti del Coronavirus.