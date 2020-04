L'idea di Cushman & Wakefield, società americana, per la riapertura degli uffici in totale sicurezza dal coronavirus.

Uno dei luoghi che vedrà maggiori cambiamenti una volta approdati alla Fase 2 sarà il posto di lavoro. Una società americana di servizi immobiliari globali, la Cushman & Wakefield, sta pensando a come saranno gli uffici del prossimo futuro al momento della riapertura e ha presentato il progetto The 6 feet office, dove “sei piedi” indica la misura di circa due metri, quella raccomandata per un corretto distanziamento sociale per evitare la diffusione del coronavirus.

Coronavirus, riapertura degli uffici: il progetto

Durante la Fase 2 ci saranno molti cambiamenti. Infatti il periodo di convivenza con il coronavirus pretende maggiore attenzione nella progettazione della riapertura di tutte le attività commerciali. I datori e i sindacati devono pensare a regole per mettere in sicurezza la salute dei dipendenti e dei clienti, limitando il rischio di nuovi contagi.

C’è chi sta già pensando concretamente a tutti gli accorgimenti da adoperare al momento della riapertura, come i dentisti.

Lo società americana Cushman & Wakefield, presente in 70 paesi con oltre 400 uffici, ha presentato delle linee guida da seguire una volta rientrati sul posto di lavoro. “Abbiamo iniziato il progetto The 6 feet office con l’ambizione di rendere il mondo più sicuro e di tornare prima al lavoro. Crediamo che un posto di lavoro sicuro e salubre sia al centro di ciò che sarà il business nel futuro”, ha dichiarato Jeroen Lokerse, responsabile Cushman & Wakefield nei Paesi Bassi.

Le linee guida da tenere in ufficio

Per la società americana le linee guida da tenere in ufficio al momento della riapertura per scongiurare il coronavirus sono principalmente sei: