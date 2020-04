Coronavirus, Stati Uniti verso la riapertura: ecco il piano di Trump

Trump verso la riapertura degli Stati Uniti dopo il coronavirus, 3 fasi di almeno 14 giorni l'una.

Gli Stati Uniti detengono il triste primato nel mondo per il numero di morti da coronavirus. Sono 34.784 le vite spezzate dalla pandemia e, solo nella giornata di ieri 16 aprile, il dato totale è stato incrementato di 4591 unità. Numeri impressionanti che però sembrano non impensierire il Presidente Donald Trump, che da giorni parla di una fase 2 ormai alle porte e dunque di una possibile ripresa delle attività produttive e commerciali per risollevare la potenza economica dello stato. Nell’ultimo briefing con la stampa, il capo della Casa Bianca è andato oltre la semplice promessa di uscita dal lockdown parlando di un piano di riapertura che con un approccio graduale e deliberato permetterà lentamente al paese di tornare alla normalità. “Stiamo ricominciando la nostra vita.

Stiamo ricominciando a far rivivere la nostra economia”, ha detto Trump durante il suo intervento.



Coronavirus, gli Stati Uniti preparano la riapertura

Il piano proposto da Trump per la riapertura degli Stati Uniti dopo l’emergenza coronavirus prevedrà 3 fasi di ripresa graduale di aziende e scuole. Ciascuno step avrà una durata di almeno 14 giorni, per assicurarsi che i contagi non accelerino nuovamente. Nella prima delle tre fasi il piano dell’inquilino della Casa Bianca prevede rigide norme di distanziamento sociale per tutte le persone andando, ad esempio, a vietare le riunioni di oltre 10 persone e i viaggi non essenziali.





Nella seconda fase le riunione non potranno invece superare le 50 persone a meno che non vengano prese delle misure precauzionali molto alte.

In questo step potranno però riprendere i viaggi. La terza e ultima fase è invece quella del ritorno alla normalità per tutte le persone negative, mentre un forte lavoro di contenimento è previsto per eventuali nuove infezioni.